Atp Miami, niente da fare per Seppi: non conquista il main draw

MIAMI - Niente da fare per Andreas Seppi. Il tennista azzurro non conquista il main draw del "Miami Open", secondo ATP Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di oltre 8 milioni di € che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida. Il 38enne di Caldaro ha perso nel turno di qualificazione contro l'australiano Thanaso Kokkinakis con il punteggio di 6-3, 6-4.