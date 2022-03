Atp Miami, Tsitsipas passa al terzo turno: sconfitto Wolf

MIAMI - Seppur con molta più fatica del previsto, Stefanos Tsitsipas si qualifica per il terzo turno del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 stagionale (combinato con il terzo WTA 1000 del 2022) dotato di un montepremi di circa 9 milioni di euro che si disputa sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il greco, n.5 Atp, ha dovuto tirar fuori il meglio di se per avere la meglio sul 23enne americano J.J. Wolf, sconfitto con il punteggio di 6-4, 6-7 (5), 6-1. Ora lo attende un'altra dura sfida con l'australiano Alex De Minaur.