Wta Bogotà, Stefanini e Errani out al 2° turno

BOGOTA' - Sara Errani e Lucrezia Stefanini sono state eliminate nel secondo turno della "Copa Colsanitas", torneo WTA 250 con un montepremi di circa 300'000 euro che si sta disputando sulla terra rossa di Bogotà, in Colombia. La 23enne di Carmignano, n.159 del ranking, dopo aver battuto in due set all'esordio la greca Despina Papamichail, n.172 WTA, è stata sconfitta 6-2, 6-2, in un'ora e 23 minuti di gioco, dalla russa Elina Avanesyan, n.170 del ranking. La 34enne di Massa Lombarda, n.145 del ranking, dopo aver lasciato appena tre giochi all'elvetica Stefanie Voegele, n.141 WTA, ha ceduto 6-3, 7-6(3), in un'ora e mezza di partita, all'ucraina Dayana Yastremska, n.102 WTA.