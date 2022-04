Torneo Oeiras, trionfa Elisabetta Cocciaretto

ROMA - Italtennis ancora protagonista nei tornei ITF femminili di questa settimana grazie a Elisabetta Cocciaretto, che a Oeiras ha fatto centro pieno (per il quinto in carriera) partendo dalle qualificazioni. A quasi due anni e mezzo dalla vittoria nel 60mila euro circa di Colina, la Cocciaretto ha trionfato nel torneo disputato in Portogallo, prestigioso ITF su terra rossa, dal valore di circa 80mila euro. La 21enne di Fermo, partita dalle qualificazioni, ha sconfitto per 7-6 (5) 2-6 7-5, dopo oltre tre ore di lotta, la bulgara Viktoriya Tomova, inanellando la settima vittoria consecutiva nel torneo.