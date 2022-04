Ranking Atp, Sinner e Berrettini stabili. Al comando Djokovic

TORINO - Nessuna variazione nella top ten del Ranking Atp in attesa del Masters 1000 di Monte-Carlo. Novak Djokovic è ancora in vetta, per quella che è la 365esima settimana complessiva da numero uno del serbo (record all-time), con appena 10 punti di margine sul russo Daniil Medvedev. Terzo Alexander Zverev, prima di Rafael Nadal. Poi c'è Stefanos Tsitsipas in quinta posizione mentre Matteo Berrettini conserva il sesto posto, con 565 punti di margine sul norvegese Casper Ruud. Infine, il russo Andrey Rublev e il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, con Cameron Norrie a chiudere la top 10.