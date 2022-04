Fognini c'è a Montecarlo: Rinderknech ko. Adesso arriva Tsitsipas

Esordio ok per l'azzurro, che soffre ma vince 7-5, 4-6, 6-3 in 2 ore e 29 minuti contro il francese. Ai sedicesimi sfiderà il greco, numero 5 del mondo

11 . 04 . 2022 13:58 1 min fognini

Super Offerta sull'Edizione Digitale

Ripartono le coppe europee Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale