Atp Montecarlo, ko al rientro per Wawrinka

MONTE CARLO (MONACO) - Un ritorno che ha regalato emozioni ma non è stato coronato dal successo quello di Stan Wawrinka , di nuovo in campo nel circuito Atp dopo 13 mesi e due interventi chirurgici al piede sinistro. Nel primo turno dell' Atp di Montecarlo (terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro), dove è stato inserito in tabellone con una wild-card , il 37enne svizzero è stato sconfitto da Alexander Bublik (n. 37 del mondo). Dopo aver vinto il primo set Wawrinka , ex numero 3 del mondo, è calato alla distanza e alla fine si è dovuto arrendere al 24enne kazako che si è imposto in tre set (3-6, 7-5, 6-2).

Vincono Schwartzman e Delbonis

Da registrare poi una 'doppietta' argentina: il 29enne Diego Sebastian Schwartzman (n. 16) ha battuto il 25enne russo Karen Khachanov (n. 24) in tre set (6-7, 6-3, 6-3), mentre il 31enne Federico Delbonis (n. 34) si è sbarazzato del 24enne spagnolo Jaume Munar (n. 78) sempre in tre set (6-4, 3-6, 6-4). Ko anche l'altro iberico Bernabe Zapata Miralles (25enne n. 123 Atp) che ha ceduto in due set (3-6, 4-6) al 23enne australiano Alex De Minaur (n. 25), mentre il più esperto connazionale Albert Ramos-Vinolas (34 anni, n. 33) ha avuto la meglio sul 25enne olandese Tallon Griekspoor (n. 56) in tre set (6-4, 4-6, 6-2). Debutto vincente poi per il 21enne statunitense Sebastian Korda, n. 42 del mondo capace di superare in due set (7-5, 6-4) l'olandese Botic van de Zandschulp che lo precede di una posizione nel ranking. Korda ha salvato un set point sul servizio di van de Zandschulp sul 5-5 nel primo set e ha recuperato un break nel secondo set per poi staccare il pass dopo un'ora e 36 minuti di gioco.