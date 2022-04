Atp Montecarlo, Sonego out al 2° turno: il serbo Djere vola agli ottavi

MONTECARLO (Principato di Monaco) - Il torneo di Montecarlo vede un altro tennista italiano uscire dal tabellone: dopo Fabio Fognini, eliminato ieri dal greco Tsitsipas, anche Lorenzo Sonego è out dalla competizione al secondo turno. Il tennista torinese è stato sconfitto oggi da un ottimo Laslo Djere, che ha subito imposto il proprio ritmo partita mettendo l’azzurro in grande difficoltà. Sonego, sotto 5-1 al primo set, è riuscito a reagire, rimontando e accorciando le distanze, ma il serbo è comunque stato in grado di portare a casa il trionfo chiudendo il match con un 6-4, 6-4 dopo circa un’ora e 41' di gioco. Rimangono ancora speranze per l'Italia: quest'oggi infatti scenderanno in campo anche Sinner e Musetti.