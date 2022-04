Coppa Davis 2022, la fase finale si giocherà a Malaga

MILANO - Sarà Malaga ad ospitare la fase finale delle Davis Cup by Rakuten Finals . Lo hanno annunciato oggi l 'International Tennis Federation (ITF) e Kosmos Tennis , la società di Gerard Piqué che organizza l'evento. I quarti, le semifinali e la finale si giocheranno dunque, dal 21 al 27 novembre , sul duro indoor al Palacio de Deportes José María Martín Carpena dove gioca i suoi incontri casalinghi l' Unicaja Malaga , una delle principali squadre di basket in Spagna .

La città aveva ospitato l'evento nel 2003

Malaga era stata inizialmente individuata come sede di uno dei quattro gironi in programma dal 14 al 18 settembre insieme a Bologna, Glasgow e Amburgo che ospiteranno rispettivamente il gruppo dell'Italia, della Gran Bretagna e della Germania. Malaga avrebbe dovuto ospitare il girone della Spagna, ma sarà invece il teatro degli incontri conclusivi della Coppa Davis che torna nella città andalusa per la prima volta dalla semifinale del 2003 vinta dalla Spagna sull'Argentina, che si disputò nello stesso impianto che sarà teatro delle Finals 2022.