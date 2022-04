Atp Estoril, Mager e Cecchinato eliminati nelle qualificazioni

ESTORIL (Portogallo) - Delusione per Gianluca Mager e Marco Cecchinato, già out nelle qualificazioni del “Millennium Estoril Open”, torneo ATP 250, dotato di un montepremi di 534.555 euro che si disputa sulla terra rossa dell'Estoril, in Portogallo. Il 27enne sanremese si arrende per ritiro contro la wild card Araujo, il 29enne palermitano cede al terzo set contro l'australiano Purcell.