Barcellona, show di Alcaraz: Carreno Busta regolato in due set

Barcellona (Spagna) - Carlos Alcaraz si conferma uno tra i più fulgidi talenti della Next Gen trionfando nell' ATP500 di Barcellona . Niente da fare in finale per Carreno Busta , regolato 6-3, 6-2. Lo scatenato teenager di El Palmar , che irromperà nella Top 10 del Ranking Atp , non lascia scampo al connazionale, che aveva già liquidato Sonego , prima di eliminare in semifinale Schwartzman, già "bestia nera" di Musetti .

Alcaraz scatenato: Carreno Busta non può nulla

Finale senza storia a Barcellona: il golden boy spagnolo, dopo l'incredibile rimonta sull'australiano De Minaur in semifinale, piegato in rimonta in tre set, non lascia scampo al valenciano, letteralmente dominato dall'inizio alla fine. Pratica sbrigata in poco più di un'ora per Alcaraz, che si conferma tra i più promettenti campioni del futuro.

