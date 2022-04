Wimbledon, esulta Djokovic: niente vaccinazione obbligatoria

LONDRA (INGHILTERRA) - "Sebbene sia incoraggiata non sarà una condizione per competere". Si è espresso così Sally Bolton al briefing annuale dell'All England Club svoltosi oggi, in merito alla vaccinazione obbligatoria come requisito fondamentale per gli atleti che parteciperanno a Wimbledon. Una notizia accolta con soddisfazione dal numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic che, contrario alla vaccinazione, potrà quindi scendere regolarmente in campo nello Slam londinese.