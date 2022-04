Wta Madrid, Trevisan e Bronzetti a un passo dal main draw

MADRID - Lucia Bronzetti e Martina Trevisan sono sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 6.575.560 euro che si disputa sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combinato con un Masters 1000 Atp). La prima, numero 80 del ranking Wta e sedicesima testa di serie, ha avuto la meglio al primo turno 7-6(8) 6-0, in un'ora e 39 minuti, sulla spagnola Carlota Martinez Cirez, che occupa la posizione numero 441 della classifica mondiale e che è in tabellone grazie a una wild card.