Djokovic: "Ecco chi è il tennista preferito di mio figlio"

"Stefan tifava per Nadal agli Australian Open"

Inoltre Novak, lo scoro mese di febbraio, in un'intervista alla BBC ha detto che "durante la finale degli Australian Open, Stefan tifava per Nadal" questo nonostante il fatto che - con quella vittoria - il maiorchino ha superato suo padre come numero di tornei del Grande Slam (21 a 20 per Rafa). Ma l'arrivo di Alcaraz ha cambiato le cose, ora è il vincitore del torneo di Miami il nuovo favorito del figlio di Djokovic.