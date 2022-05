Sinner e Musetti conquistano gli ottavi a Madrid: De Minaur e Korda ko

MADRID (Spagna) - Basta poco più di un'ora a Jannik Sinner per superare Alex De Minaur e strappare un pass per gli ottavi dell' Atp di Madrid dove si troverà davanti Auger-Aliassime. Tutto facile per l'altoatesino che allunga subito sul 3-0 nel primo set; l'australiano però non molla e riesce ad accorciare sul 3-4. Poi inizia un botta e risposta di break e contro break dove a spuntarla è l'azzurro che conquista il primo set sul 6-4. Nel secondo quarto Sinner non perde la concentrazione, al quarto game ruba il servizio e il cammino verso gli ottavi si semplifica: al sesto arriva anche il break del 5-1 e con un ultimo game lampo si apre la strada verso la prossima fase del torneo.

Musetti piega Korda e si prepara per sfidare Zverev

E' un super Lorenzo Musetti quello che supera in due set Sebstian Korda e conquista un posto posto agli ottavi dell'Atp di Madrid. Solida prestazione per il tennista toscano che ora orverà sulla sua strada il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking. L'azzurro parte subito alla grande rubandoo il servizio al primo game e andando a chiudere il primo set, in 54', sul 6-4. La reazione dell'americano, che subisce il break sul 5-2 restituendolo nel game successivo, a poco serve per l'economia dell'incontro e nel secondo set la musica non cambia. Musetti, come accaduto in apertura, piazza subito il break al numero 30 del ranking: Korda chiede anche un medical time-out al terzo game, ma la strada per il tennista toscano non è in discesa. L'avversario rimette tutto in equilibrio sul 3-3, ma questa volta è l'italiano a rispondere immediatamente con il contro break chiudendo la partita con il 6-3 in un'ora e 36 minuti.