Passaro e Arnaldi si aggiudicano la wild card agli Internazionali d'Italia

ROMA - Francesco Passaro, che si è imposto per 6-4 6-4 su Giovanni Fonio, e Matteo Arnaldi, che invece ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 Francesco Forti, hanno ottenuto le wild card per accedere al tabellone principale degli Internazionali Bnl d'Italia, al via da sabato 7 a domenica 15 maggio al Foro Italico a Roma. Gli sconfitti potranno consolarsi con le wild card per poter giocare le qualificazioni. Si erano già assicurati ieri le altre due wild card per le qualificazioni maschili Luca Nardi e Gianmarco Ferrari.