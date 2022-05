Panatta: "Spero che Sinner possa vincere gli Internazionali"

ROMA - "Spero per Sinner che possa vincere gli Internazionali, di giocatori che possono trionfare ce ne sono tanti. Il fatto che Alcaraz abbia rinunciato era prevedibile, dopo che vinci due tornei bisogna che ti riposi per forza. Di questo tutti ne possono beneficiare perché in questo momento Alcaraz è il più forte del mondo. Sinner deve pensare partita per partita, ha fatto una scelta coraggiosa cambiando coach, l'ho visto giocare, sta cercando di modificare alcuni aspetti del suo gioco e ci vuole un po' di tempo, è normale che possa incappare in una giornata come a Madrid dove onestamente ha giocato male, ma capita a tutti". Così Adriano Panatta a margine della conferenza stampa per la manifestazione 'Un campione per amico' tenutasi oggi al tennis club Parioli a Roma.