Alcaraz: "Passo troppo tempo sui social"

Intervistato da Marca, Carlos Alcaraz - 19enne fresco vincitore dell'Atp Masters 1000 di Madrid e in fortissima ascesa - ha parlato, tra le altre cose, di quanto tempo sta sul cellulare e sui social network: "É qualcosa che anche Juan Carlos (l'allenatore, ndr) me dice abbastanza, che passo troppo tempo col telefono e sui social. É qualcosa che devo migliorare, devo sapermi disconnettare di tanto in tanto.. Si, sono un ragazzo che utilizza molto il telefono". Sul morso al trofeo, gesto che fa abitualmente Nadal dopo aver vinto un torneo: "Non volevo morderlo, ma i fotografi mi hanno detto di farlo. Era una cosa dei fotografi, e io - anche se non volevo - li ho ascoltati".