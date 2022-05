Djokovic, dedica speciale per Roma agli Internazionali d'Italia

Dedica speciale di Djokovic

"Uno di noi, ti amo Roma", la dedica di Nole, spiegata nell'intervista post-partita. In quel momento infatti Djokovic ha rivelato che "Uno di noi" non è altro che la frase che gli dicono degli amici di Roma dietro la panchina ogni volta in cui gioca al Foro Italico.