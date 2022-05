MILANO - La numero 1 del Mondo Iga Swiatek approda ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, torneo Wta 1000 sui campi in terra battuta del Foro italico a Roma. La tennista polacca ha battuto negli ottavi la bielorussa Victoria Azarenka (16) per 6-4, 6-1. Nel prossimo turno Swiatek affronterà la canadese Bianca Andreescu, numero 90 del ranking mondiale ma che nel 2019 ha vinto gli Us Open.