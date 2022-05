Internazionali d'Italia, Sinner: "Primo set alla pari con Tsitsipas"

ROMA - "Nel primo set ho avuto più occasioni di Tsitsipas, lui si è salvato col servizio. Mi sento che senza il mio problema fisico avrei vinto". Jannik Sinner parla così dopo l'uscita di scena agli Internazionali, battuto da Stefanos Tsitsipas. "Il secondo set è andato così", aggiunge il tennista azzurro. E quando si fa riferimento a un suo gap fisico con i big del circuito risponde: "Lo so che c'è un gap, ci stiamo lavorando su. Ma non è detto che non possa vincere anche così, lo si è visto a Montecarlo e anche oggi". E ancora: "Quest'anno sono stato costante, perdo solo con i giocatori davvero forti, prima o poi speriamo anche di vincere".