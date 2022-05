Ranking Atp: Djokovic sempre leader, scende Berrettini

Novak Djokovic, grazie al successo agli Internazionali d'Italia, si conferma sempre più numero 1 del ranking ATP. Il serbo ha staccato di altri 410 punti Daniil Medvedev che mantiene la seconda posizione. Il semifinalista di questa edizione del '1000' romano, Alexander Zverev, resta terzo ma riduce a 780 i punti di distacco dal russo. La finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico ha portato gioie anche a Stefanos Tsitsipas, nonostante la sconfitta rimediata in due set. Il greco, dopo l'ottimo torneo disputato, è tornato nuovamente sul quarto gradino del ranking che aveva abbandonato a febbraio. Scivola così in quinta posizione Rafael Nadal, battuto a Roma da Denis Shapovalov negli ottavi e da valutare riguardo la sua presenza al Roland Garros per il persistente problema al piede sinistro. Tra gli altri top-10 l'unico cambiamento si registra fra le posizioni di Casper Ruud e Matteo Berrettini, sceso al 10° posto. Per Jannik Sinner il ritorno in top-10 dista adesso 610 punti. Beneficia della prestazione agli Internazionali d'Italia anche Fognini, salito di cinque gradini della classifica e attualmente ad 11 punti dalla 50esima posizione. Scendono gradini del ranking anche Lorenzo Sonego, che difendeva la semifinale dell'anno scorso a Roma e perde 7 posizioni piazzandosi al n. 35 e Lorenzo Musetti.