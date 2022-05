Roland Garros, Fognini alza bandiera bianca: passa Van de Zandschulp

PARIGI (Francia) - Che sfortuna per Fabio Fognini, uscito di scena al secondo turno del Roland Garros contro l’olandese Botic van de Zandschulp . L’azzurro costretto al ritiro nel corso del terzo set per un problema al polpaccio, quando era indietro per 4-6, 6-7, 2-3 dopo due ore di gioco. Un match "segnato" per il ligure, che fin lì aveva già sprecato diverse occasioni, come quando nel secondo set conduceva 5-1.

Ranking ATP: Djokovic leader, Fognini al limite della Top 50

Van de Zandschlup più reattivo nel primo set

Il primo parziale lo vince 6-4 un più convinto van de Zandschulp che si impone in 40 minuti. Bravo l’olandese a rimettere in piedi il set dopo il break subito nel settimo gioco e che sembrava poter lanciare un Fognini invece troppo falloso al servizio, sia in termini di doppie palle che di scarse percentuali di prime.

Fognini si butta via, poi la fitta al polpaccio

Il secondo set si chiude in modo beffardo per Fognini, che dopo aver collezionato due break ed essersi portato sul 5-1, subisce il prepotente ritorno dell'olandese, che rimonta fino a trionfare in un tie-break senza storia vinto per 7-2. A quel punto l'azzurro si tocca la gamba e con un gesto di stizza lancia a terra la racchetta.

Terzo set "mai giocato", l'azzurro si ritira

L'avvio del terzo set lascia sperare, ma solo per un attimo. Fognini si ripresenta in campo con la voglia giusta, strappando subito il servizio a van de Zandschulp, ma restituendoglielo subito dopo. Stessa scena nel terzo e quarto game, prima del 3-2 dell'olandese e il ritiro del ligure, che si arrende al dolore e alza bandiera bianca.