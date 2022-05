Roland Garros, Swiatek batte Kovinic e accede agli ottavi di finale

PARIGI (Francia) - Iga Swiatek, numero 1 del ranking Wta, continua a non fare prigionieri lungo la strada verso la finale del Roland Garros. La tennista polacca accede agli ottavi dello Slam parigino battendo con il punteggio di 6-3 7-5 la montenegrina Danka Kovinic, che esce comunque di scena a testa alta dopo aver impensierito la rivale con una grandissima reazione d'orgoglio negli ultimi game del secondo set. Strappa il pass per il prossimo turno anche Irina-Camelia Begu, che si impone sulla francese Leolia Jeanjean con un netto 6-1 6-4 che non ammette troppe repliche. Viene eliminata invece Alizé Cornet, che contro Zheng Qinwen si trova costretta a dare forfait per un infortunio agli adduttori (la tennista cinese era avanti nel punteggio per 6-0 3-0). Nel prossimo turno Zheng dovrà vedersela proprio contro Iga Swiatek. Avanza senza troppi problemi Darja Kasatkina, che batte Shelby Rogers per 6-3 6-2 e se la vedrà con Camila Giorgi al prossimo turno, mentre la statunitense Jessica Pegula fatica un po' più del previsto ma riesce comunque ad avere ragione di Tamara Zidansek al tie-break.