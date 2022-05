Super Giorgi: elimina Sabalenka e vola agli ottavi del Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) - Camila Giorgi vola agli ottavi del Roland Garros femminile, secondo Slam del 2022 in corso sulla terra rossa parigina. La tennista azzurra, numero 30 del ranking e 28 del seeding, si è imposta in rimonta sulla bielorussa Aryna Sabalenka, numero 7 Wta e del torneo, con il punteggio di 4-6 6-1 6-0, maturato dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Per un posto nei quarti, Giorgi sfiderà la russa Daria Kasatkina, ventesima forza del tabellone, che ha liquidato la statunitense Shelby Rogers per 6-3 6-2.