Zverev si è operato: "È stata la scelta migliore"

BERLINO (Germania) - Alexander Zverev con molta probabilità non scenderà in campo al prossimo torneo di Wimbledon in scena il 27 giugno. Il prossimo numero 2 del mondo si è operato in Germania per sistemare la rottura dei legamenti della caviglia destra infortunata durante la semifinale del Roland Garros contro Nadal. Un altro duro colpo per lo slam britannico che non schiererà (per decisioni politiche) il russo Daniil Medvedev e rischia anche di non avere Rafael Nadal alle prese con i dolori al piede.