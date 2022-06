Nadal in stampelle a Barcellona dopo la visita al piede

BARCELLONA (Spagna) - Rafa Nadal è stato ripreso dalle telecamere di 'La Sexta' a Barcellona dopo una visita con il dottor Cotorro per curare il piede sinistro. Il vincitore del Roland Garros 2022 (22° slam in carriera, 14° sulla terra rossa parigina) si è sottoposto ad un nuovo trattamento per cercare di risolvere il dolorante piede sinstro figlio della sindrome di Muller-Weiss. Nadal si è fermato a firmare autografi con i tifosi che lo aspettavano e adesso si attende di capire se il campione spagnolo riuscirà a recuperare in tempo per Wimbledon (27 giugno), slam che dovrà fare a meno molto probabilmente di Alexander Zverev dopo che questi si è sottoposto all'operazione ai legamenti della caviglia.