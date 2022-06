Lorenzo Musetti esce al primo turno del "Boss Open", torneo Atp 250 di Stoccarda, che si svolge su campi in erba e dal montepremi di quasi 700.000 euro. Il tennista azzurro, 57 del ranking, ha perso in due set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 26 al mondo, con in punteggio di 7-5, 6-3 in un'ora e mezza di partita. La gara era stata sospesa nella giornata di martedì 7 giugno a causa della pioggia, sul punteggio di 4-2 per il georgiano.