Oscar Otte è il primo semifinalista del "Boss Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 692.235 euro che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania. Il tennista tedesco ha beneficiato del ritiro nei quarti del francese Benjamin Bonzi e per un posto in finale sfiderà il vincente del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, rispettivamente teste di serie numero 2 e 6.