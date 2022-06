Ranking Atp, Berrettini resta 10° dopo il trionfo di Stoccarda

Il trionfo al torneo di Stoccarda non è bastato a Matteo Berrettini per scalare posizioni nella classifica globale Atp. Il 26enne romano resta stabile al decimo posto. Il successo in Germania, comunque, gli ha permesso di fare un balzo in avanti di sei posizioni nella Atp Race To Turin, che determina i qualificati alle Nitto Atp Finals in calendario al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre. Il primo posto del ranking è tornato nelle mani del russo Daniil Medvedev, che si posiziona davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco ha scavalcato Novak Djokovic, che scende al trzo posto dopo essere stato eliminato ai quarti del Roland Garros da Rafa Nadal, che invece rimane quarto. Jannik Sinner perde una posizione nella Top 20 Atp a scapito del polacco Hubert Hurkacz. L'altoatesino ora è tredicesimo. A ritroso è anche il percorso degli altri azzurri: Lorenzo Musetti (39°), Lorenzo Sonego (43°) e Fabio Fognini (47°).