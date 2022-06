Us Open 2022, tennisti russi e bielorussi potranno giocare il torneo

Lo Us Open ritroverà il suo campione in carica Daniil Medvedev. I tennisti russi e bielorussi potranno infatti giocare lo slam statunitense ma solamente sotto bandiera neutrale . A comunicarlo la federtennis americana (Usta) in una nota nella giornata odierna. "L'Usta consentirà ai singoli atleti di Russia e Bielorussia di competere negli US Open 2022, ma solo sotto bandiera neutra. Insieme agli altri Grandi Slam, ITF, ATP e WTA, l'Usta, che gestisce gli US Open, ha precedentemente condannato, e continua a condannare, l'invasione non provocata e ingiusta dell'Ucraina da parte della Russia". Wimbledon resta così l'unico torneo ad aver bloccato i russi e bielorussi, scelta che ha sollevato le critiche da parte di Atp e Wta, che hanno deciso di togliere i punti per il ranking allo storico torneo.