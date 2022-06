Queen's, Berrettini in semifinale: Paul piegato in due set

LONDRA (Inghilterra) - Matteo Berrettini supera in due set l'americano Tommy Paul e conquista il pass per le semifinali del Queen's di Londra, Atp 500: ora nel cammino verso la finale ci sarà l'olandese Van de Zandschulp. Inizio prepotente dello statunitense che in 8' si porta subito sul 3-0 rubando il primo servizio di giornata. Ritrova l'assetto giusto il numero 10 al mondo che al 7° game piazza il controbreak e al 9° ruba il servizio andando subito a servire per il primo set che chiude in 36 minuti sul 6-4. Nel secondo il 26enne romano non accenna un attimo di rilassamento e al 3° game ruba il servizio, si ripete al 7° e chiude il match sul 6-2 in un'ora e quindici minuti.