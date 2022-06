Wimbledon, al via le qualificazioni: 16 gli italiani in campo

LONDRA (INGHILTERRA) - Celebrato Berrettini, vincitore per il secondo anno consecutivo al Queen's, è tempo di pensare a Wimbledon. Il tennista romano vuole spingersi oltre dopo la finale persa lo scorso anno contro Djokovic. Il terzo Slam stagionale prenderà il via il 27 giugno ma prima sui campi in erba di Roehampton, Londra, si giocheranno le qualificazioni per l'accesso al tabellone principale. Poi ci si sposterà all'All England Club per un torneo che disporrà di un montepremi record da 40.350.000 sterline.