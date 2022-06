Wimbledon 2022, qualificazioni: ok Caruso, Gaio e Pellegrino

Ottimo esordio per Salvatore Caruso, Federico Gaio e Andrea Pellegrino nelle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam del 2022, che si disputa sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club). Per accedere al main draw del torneo londinese, che offre un montepremi record (40.350.000 sterline) è necessario vincere tre incontri. Eliminati subito, invece, Stefano Travaglia, 18ª testa di serie, Thomas Fabbiano e Lorenzo Giustino. Tutti i risultati del primo turno delle qualificazioni maschili: Salvatore Caruso (ITA) b. Filip Horansky (SVK) 3-6 6-1 6-4 Federico Gaio (ITA) b. Yuichi Sugita (JPN) 6-4 6-2 Joao Menezes (BRA) b. (18) Stefano Travaglia (ITA) 6-3 6-4 Andrea Pellegrino (ITA) b. Nino Serdarusic (CRO) 6-3 7-5 Arthur Fery (GBR) b. Thomas Fabbiano (ITA) 6-4 6-2 (32) Mikhail Kukushkin (KAZ) b. Lorenzo Giustino (ITA) 6-2 6-1.