Wimbledon, qualificazioni femminili al via: sei azzurre in campo

LONDRA (INGHILTERRA) - Sono sei le tenniste azzurre impegnate alle qualificazioni (che iniziano oggi) del singolare femminile di Wimbledon, terza prova del Grande Slam del 2022, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club): Sara Errani, Jessica Pieri e Giulia Gatto-Monticone (protagoniste di un derby azzurro), Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra e Cristiana Ferrando. Gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest'anno offre un montepremi record da 40.350.000 di sterline, sono tre.