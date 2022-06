Serena Williams torna a Wimbledon: "Non potevo smettere con un ritiro"

LONDRA (Regno Unito) - Spinta da un'irrefrenabile emozione di giocare ancora a Wimbledon prima di decidere l'eventuale stop ad una carriera straordinaria, Serena Williams è intervenuta in conferenza stampa: "Non mi sono ritirata. Avevo bisogno di guarire, fisicamente e mentalmente. Non avevo piani, è solo che non sapevo quando e in che stato sarei tornata", ha detto la 40enne fuoriclasse statunitense a Londra. Serena non gioca un match di singolare da quando ha abbandonato al primo turno del Major sull'erba dello scorso anno, ma proprio sugli stessi prati si era imposta di tornare per non finire con un ritiro una passione per il torneo di Wimbledon dove aveva esordito nel 1998 e che ha vinto sette volte.