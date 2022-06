Race to Turin: Berrettini resta 12°, Sinner 15°

Quella odierna della Pepperstone ATP Race to Turin è un'edizione nel segno della stabilità. Resta infatti al 12° posto il primo italiano in classifica, Matteo Berrettini, fresco vincitore a Stoccarda e al Queen's e tra i favoriti per la vittoria finale a Wimbledon. Il tennista romano lo scorso anno si fermò in finale contro Djokovic ma il grande feeling sull'erba potrebbe permettergli di fare quell'ultimo gradino e trionfare nello Slam londinese. Una vittoria gli darebbe il diritto di prendere parte alle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi, riservato ai primi otto tennisti della classifica annuale ma anche ai vincitori di uno Slam che si posizionano tra il nono e il ventesimo posto (se dovessero essere più d'uno, il posto andrebbe al meglio classificato).