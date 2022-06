Wimbledon, Fognini ko al primo turno: Griekspoor vince al quarto set

LONDRA (Regno Unito) - Termina al primo turno l'avventura al Torneo di Wimbledon di Fabio Fognini: il tennista ligure numero 63 del ranking ATP perde 3-1 contro Tallon Griekspoor, che vince 5-7, 7-5, 6-3, 6-4 in due ore e otto minuti di gioco. Sarà dunque l'olandese a sfidare al prossimo turno lo spagnolo Alcaraz, vittorioso nel match contro Struff. Fognini grazie al break dell'11° game vince 7-5 il primo set, concedendo zero palle break all'avversario olandese. L'equilibrio del match resiste anche nel secondo set, dove è l'olandese a spuntarla nel dodicesimo game, portando il match sull'1-1. Nel terzo set il sanremese perde il servizio nel quarto game, con l'avversario che allunga sul 3-1 e non lascia scampo all'azzurro non perdendo mai il servizio. Nel quarto e decisivo set Fognini comanda fino al 4-3, ma l'olandese ruba il servizio, non sbaglia i turni di battuta e vince 6-4 chiudendo sul 3-1.