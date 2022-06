Wimbledon, Nadal batte Berankis: sarà 3° turno contro Sonego

WIMBLEDON (Inghilterra) - Prosegue il cammino di Rafael Nadal nello slam di Wimbledon. Lo spagnolo ha vinto il suo match di 2° turno contro il lituano numero 106 al mondo Ricardas Berankis: sul campo centrale dell'All England Club il punteggio finale recita 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 dopo 3 ore e 2 minuti. Per Nadal una prestazione ad alti e bassi con ancora qualche errore di troppo. Nadal che ha anche dovuto fronteggiare una pausa per pioggia di 55 minuti ad inizio 4° set mentre comandava sul 3-0. Il maiorchino avanza al 3° turno dello slam britannico dove affronterà Lorenzo Sonego, una sfida molto intrigante visto lo stato di forma del tennista torinese. Terzo turno che avrà in Stefanos Tsitsipas contro Nick Kyrigios il suo match di cartello: il greco e l'australiano hanno vinto in scioltezza i rispettivi match. Bene anche Taylor Fritz.