Wimbledon, Sinner liquida Isner e sfida Alcaraz agli ottavi

LONDRA (Regno Unito) - Jannik Sinner stacca il pass per gli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso di svolgimento sull'erba londinese. Al terzo turno il giovane talento altoatesino, numero 13 della classifica Atp e decimo favorito del tabellone, ha sconfitto lo statunitense John Isner (24° al mondo e 20° del seeding) in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6(4), 6-3. Sinner si giocherà l'accesso nei quarti di finale contro il baby fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz, che ha battuto 6-3, 6-1, 6-2 il tedesco Otte.