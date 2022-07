Sinner, la carica sui social: "Userò questa esperienza per crescere ancora"

LONDRA - Il giorno dopo la sconfitta contro Novak Djokovic, Jannik Sinner ha voluto condividere un messaggio tramite i social. Il tennista azzurro è stato battuto, al termine di una sfida bella e emozionante, ai quarti di finale di Wimbledon, dopo aver dominato i primi due set per poi cedere alla rimonta del serbo. Sinner ha pubblicato un post su Instagram per congratularsi con il suo avversario e per ringraziare i tifosi.