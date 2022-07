Wimbledon, la seconda semifinale è Halep contro Rybakina

LONDRA (Regno Unito) - Simona Halep accede alle semifinali del Torneo di Wimbledon: la tennista rumena, vincitrice del Major britannica nel 2019, ha battuto la statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero 20 del torneo, per 6-2 6-4 .In semifinale la rumena sfiderà Elena Rybakina, 17esima forza del tabellone, che oggi ha vinto l'australiana Ajla Tomljanovic con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. La Rybakina, nata a Mosca ma naturalizzata kazaka, e quindi ammessa al torneo, è la prima volta che accede fra le prime quattro in una prova del Grande Slam: le due tenniste si sfideranno alle 14.00 di giovedì, allo stesso orario dell'altra semifinale che vedrà opposte la Jabeur e la Maria.