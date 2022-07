Wta Palermo, Bronzetti niente da fare: trionfa Irina Begu

PALERMO - Troppe emozioni per Lucia Bronzetti, che dopo aver vinto in rimonta il derby con Jasmine Paolini, cede di schianto nella sua prima finale in un torneo Wta 250 contro la più quotata rumena Irina Begu. La riminese, numero 78 del ranking, si arrende alla numero 45 nella finale della 33ª edizione del Palermo Ladies Open, con un montepremi da 251.750mila dollari. E' un doppio 6-2 a decidere la sfida sulla terra rossa del Country Time Club. Un epilogo che non lascia spazio a recriminazioni per la Bronzetti, comunque protagonista di un grande torneo e che potrà solo imparare da questa netta e cocente sconfitta.