Wta Varsavia, Paolini supera Burel e vola ai quarti

Jasmine Paolini vola ai quarti del "BNP Paribas Poland Open”, torneo Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari sui campi in terra rossa di Varsavia, in Polonia. Dopo aver eliminato ai sedicesimi in due set la montenegrina Danka Kovinic con il risultato di 6-1 6-1, l’azzurra classe 1996 (numero 59 della classifica mondiale) ha battuto la francese Clara Burel (128ª nel ranking) con il punteggio finale di 6-1 6-7 6-0. Ad attendere Jasmine Paolini ai quarti di finale ci sarà la vincente del match tra la svizzera Viktorija Golubic e la francese Kristina Mladenovic.