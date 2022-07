Wta Varsavia, Garcia scatenata: Paolini si arrende in semifinale

VARSAVIA (Polonia) - Prosegue il momento di gran forma di Carolina Garcia (numero 45 al mondo, testa di serie numero 5 nel torneo) che archivia Jasmine Paolini ed accede alla finale (seconda stagionale) del torneo Wta 250 di Varsavia. La francese si è imposta per 6-1, 6-2 in un'ora e 5 minuti di gioco: 6 ace, 80% di punti vinti con la prima di servizio, 4 palle break convertite su 8 per un totale di 60 punti contro 36 dell'italiana. Sarà la rumema Ana Bogdan l'avversaria domenica della Garcia per l'assegnazione del titolo.