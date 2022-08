Djokovic-Us Open, il Congresso chiede un visto speciale

La partecipazione o meno di Novak Djokovic agli Us Open diventa una questione politica. Mentre il serbo si cancella dalla Rogers Cup di Montreal - non può entrare in Canada perchè non vaccinato contro il Covid-19 - due membri del Congresso, i repubblicani Claudia Tenney e Louie Gohmert, si sono rivolti al presidente Joe Biden perchè autorizzi il suo sbarco a New York in vista dello Slam di Flushing Meadows. La richiesta ufficiale, inviata al segretario di Stato Antony Blinken, poi condivisa sui suoi profili social, recita: "Impedire a grandi atleti come il 21 volte campione Slam Novak Djokovic di competere in eventi di alto profilo riduce la loro importanza vitale dal punto di vista economico e diplomatico, senza che ci sia un beneficio tangibile per la salute pubblica". Pur senza vaccino, infatti, Djokovic potrebbe entrare negli Usa se gli venisse riconosciuta la "National Interest Exemption", ovvero un'esenzione perchè di interesse nazionale.