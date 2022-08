Kasatkina-Rogers è la finale del torneo Wta di San José

SAN JOSE' (Stati Uniti) - Daria Kasatkina ottiene il pass per la finale del torneo Wta 500 di San José: la tennista russa, numero 12 della classifica mondiale, ha battuto 6-2, 6-4 in semifinale la favorita Paula Badosa, tennista spagnola al quarto posto del ranking. A sfidare la russa nell'ultimo match del 'Mubudala Silicon Valley Classic', torneo californiano in cemento dotato di un montepremi di 757.900 dollari, sarà la statunitense Shelby Rogers, che ha sconfitto 6-3, 6-4 l'altra russa Veronika Kudermetova, numero 19 al mondo e nona testa di serie.