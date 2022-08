Ranking Atp, Sinner scivola al 12° posto. Medvedev primo

PARIGI (FRANCIA) - Il russo Daniil Medvedev, vincitore del primo torneo stagionale sabato a Los Cabos in Messico, mantiene la testa della classifica Atp. Una graduatoria che vede avanzare di una posizione il polacco Hubert Hurkacz e il britannico Cameron Norrie, ora rispettivamente al 10° e 11° posto. A retrocedere è Jannik Sinner: il fuoriclasse azzurro saluta la top 10 e ora occupa il 12° posto. Vincitore del torneo di Washington nel 2021, l'azzurro quest'anno ha deciso di non partecipare. Atp americano che ha segnato la rinascita di Nick Kyrgios: con il trionfo negli States sul giapponese Yoshihito Nishioka, il tennista australiano ha guadagnato 26 posizioni e adesso occupa il 37° posto. Il finalista dell'ultimo Wimbledon non si era portato tanto in alto in classifica dal febbraio 2020. Stabile al 14° posto l'altro azzurro della top 20, Matteo Berrettini.