Wta Cincinnati, Trevisan e Giorgi ko: azzurre eliminate al primo turno

CINCINNATI (Stati Uniti) - Esordio amaro per Martina Trevisan nel "Western & Southern Open", torneo WTA 1000 dotato di un montepremi di 1.835.490 dollari in corso sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un ATP Masters 1000). La 28enne mancina di Firenze, n.26 Wta, ha ceduto per 7-6(2) 7-5, dopo quasi due ore e mezza di lotta, alla russa Anna Kalinskaya, n.69 del ranking, proveniente dalle qualificazioni. Termina al primo turno anche l'avventura di Camila Giorgi. L'azzurra viene eliminata da Marta Kostyuk in tre set 6-4 5-7 6-4 e saluta il torneo statunitense.