Ranking Wta, Trevisan leader azzurra. Avanza Bronzetti: è nella top 60!

Immutato il ranking Wta pubblicato questa mattina, almeno per quel che riguarda le posizioni di vertice. Iga Swiatek domina la classifica mondiale tallonata dall'estone Kontaveit , salda in seconda posizione. Terzo posto per la greca Sakkari che conserva il podio dagli 'attacchi' della spagnola Badosa , quarta, nonostante i 175 punti ceduti. La tunisina Jabeur rimane stabile al quinto posto. Unico cambiamento di rilievo è il sorpasso di Aryna Sabalenka su Simona Halep : la 24enne bielorussa torna al sesto posto grazie alla semifinale raggiunta a Cincinnati . La rumena invece, reduce dal trionfo al Wta 1000 di Toronto , cede quindi una posizione fermandosi al n.7. Pegula al numero otto, Muguruza al nono e Kasatkina al decimo completano le prime dieci posizioni della classifica mondiale. Si affaccia al 17° posto la vera scalatrice della settimana, la francese Caroline Garcia , che si è aggiudicata il Wta 1000 di Cincinnati . Per la transalpina una cavalcata memorabile con più 18 posizioni, grazie ad un torneo incredibile, vinto partendo dai turni di qualificazione.

È Martina Trevisan la prima tennista italiana della classifica mondiale. Reduce dall'eliminazione al primo turno nel torneo 1000 di Cincinnati, la 28enne mancina di Firenze cede una posizione e occupa ora il 27° posto, a soli tre gradini dal proprio best ranking: la 24esima piazza occupata il 18 luglio scorso. La seconda migliore italiana in graduatoria è ancora Jasmine Paolini, n.57, che cede però ben cinque posizioni allontanandosi dal proprio "best" di n.44 dello scorso febbraio. La scalatrice azzurra della settimana è senza dubbio Lucia Bronzetti: la 23enne di Rimini, grazie alla finale disputata al Wta 125 di Vancouver, guadagna ben sette posti e sale al 59° posto in classifica. Per la riminese semifinalista in terra canaedese si tratta del best ranking in carriera: sbarca, per la prima volta, tra le migliori sessanta al mondo. Camila Giorgi è stabile come numero di punti ma perde tre posizioni passando al n.68 nel ranking, mentre la top 100 mondiale saluta l'ingresso di Elisabetta Cocciaretto, al proprio best ranking di n.100 grazie al più uno rispetto a sette giorrni fa.

Ranking Wta: la classifica

Questa la nuova top ten della classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 8605 (--) 2. Anett Kontaveit (Est) 4580 (--) 3. Maria Sakkari (Gre) 4190 (--) 4. Paula Badosa (Esp) 3980 (--) 5. Ons Jabeur (Tun) 3920 (--) 6. Aryna Sabalenka (Blr) 3470 (+1) 7. Simona Halep (Rou) 3255 (-1) 8. Jessica Pegula (Usa) 3201 (--) 9. Garbine Muguruza (Esp) 2886 (--) 10. Daria Kasatkina (Rus) 2795 (--) Così le italiane: in classifica 27. Martina Trevisan 1761 (-1) 57. Jasmine Paolini 1035 (-5) 59. Lucia Bronzetti 977 (+7) 68. Camila Giorgi 894 (-3) 100. Elisabetta Cocciaretto 641 (+1) 117. Sara Errani 533 (+1) 233. Lucrezia Stefanini 289 (-45) 275. Camilla Rosatello 234 (-6) 277. Federica Di Sarra 232 (-1) 287. Giulia Gatto-Monticone 224 (-3).